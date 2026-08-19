20 a 26 de agosto: Vénus em Balança e Saturno testam o amor e o dinheiro

Vénus, em Balança, desde o dia 6 de agosto, tem inspirado a uma procura de equilíbrio e beleza. Uma bailarina seria a perfeita imagem para este posicionamento de Vénus, devido a delicadeza e beleza que inspira.

De 20 a 26 de agosto, vai estar no espaço de oposição ao planeta Saturno, que se encontra em retrogradação no signo de Carneiro. Este planeta, pretende dar forma, durabilidade, disciplina e autoridade e, em Carneiro, todas essas intenções ganham uma qualidade de impulsividade, alguma agressividade e até egoísmo. Estas duas forças opostas vão reger as relações, mas porque Vénus tutela também a forma como gerimos a nossa vida material, as questões financeiras estão também sublinhadas. Os signos Cardinais são os mais afetados, principalmente Balança e Carneiro, mas também Caranguejo e Capricórnio.

Comecemos pelo amor. Vénus e Saturno dizem respeito à estrutura que se quer numa relação e, nesta segunda quinzena de agosto, as tentativas que Vénus tem inspirado em direção à equidade, harmonia e beleza, vão enfrentar o teste saturniano. Em equilíbrio, saturno trará uma autoridade, que apesar de sóbria, aconchega e protege, trazendo estabilidade a uma atitude venusiana sempre solicita. Em desequilíbrio, o amor parecerá inalcançável, onde a relação se apresenta fria e o parceiro egoísta, sem a vulnerabilidade necessária à conexão, originando espaço para ressentimentos. Quem não está em relação, pode atrair pessoas com maior maturidade para a sua vida e cuja energia e vitalidade são opostas. Também pode significar alguém que exerce uma autoridade que não é compatível com o sentido de equidade de Balança, levando a um confronto entre os opostos.

No que diz respeito à forma como gerimos o dinheiro, estará em jogo a capacidade de se ter autoridade sobre as próprias necessidades, podendo ficar claro que a situação atual não permite fazer face à relação com o meio externo, porque os recursos estão aquém das exigências do mundo.