É um problema comum: todos os anos faz a promessa de que as compras de Natal vão ser feitas com muita antecedência, mas acaba por nunca cumprir. A solução é simples, organizar! Assim, vai assegurar uma época festiva animada em vez de stressante. Com um plano de compras, não gasta "rios" de dinheiro e consegue evitar a confusão dos grandes centros e zonas comerciais.

Comece por fazer uma lista com o nome das pessoas a quem quer oferecer um presente de Natal. Há quem opte por oferecer algo apenas à família e amigos mais próximos, outros estendem a lista aos colegas de trabalho. Esta é a época para oferecer bons presentes: presentes que levantam o espírito dos que mais gostamos, que os inspire e motive para um ótimo 2017. Agora, pense no que essas pessoas gostariam de receber e selecione as lojas nas quais irá precisar de entrar. Assim, vai poupar tempo! Não se esqueça de escrever também o que ofereceu no ano anterior, para não repetir.

Se tem filhos, peça uma lista de presentes que gostariam de receber antecipadamente. Por duas razões: primeiro, com tanta oferta e anúncios, as escolhas das crianças e adolescentes variam e é difícil manter-se a par; segundo, os brinquedos e tecnologias esgotam muito facilmente, pelo que o melhor é deixar uma margem para procurar e, talvez, encomendar.

Defina um orçamento. Se apontar um valor limite para o que pode gastar em prendas de Natal, seja para o total das compras ou para cada presente, vai ser mais fácil controlar-se quando as compras começarem a ficar frenéticas.

Não adie o inadiável! Aponte uma data como meta – por exemplo, as compras vão ser feitas até ao dia 19 de dezembro – e escolha dois dias para dedicar às compras de natal. Este ano tem uma ajuda extra: pode aproveitar os dois feriados à quinta-feira do mês de dezembro, assim como as possíveis pontes.

Não sabe o que oferecer? Para os amigos "difíceis", opte por um cartão-presente. Não há como errar. Para aqueles que não querem nada, aproveite a ocasião para fazer uma doação em nomes dos mesmos.

Quer fazer tudo num só dia? É possível! Tenha em atenção estas dicas:

- tome um bom pequeno almoço e prepare snacks para levar consigo;

- vista algo confortável;

- compre as presentes mais baratos primeiro – se comprar os mais caros pode cair no erro de perder a perspetiva do que é um bom preço (depois de 400€ por uma Playstation, 50€ por um jogo da Lego já não vai parecer tão questionável);

- almoce bem – aposte por um prato rico em proteína em vez das escolhas com carbohidratos;

- tome um café e relaxe, porque andar de um lado para o outro num centro comercial deixa qualquer um esgotado e as melhores compras fazem-se de bom humor.

Tudo feito! Pode também optar por comprar online, desde o conforto do seu lar. Evita as filas, a probabilidade de os produtos estarem esgotados é menor e ainda tem a vantagem de certas lojas oferecerem envio gratuito nesta época do ano.

Melhor ainda só o shopping online de Natal da Cofina, ao qual pode aceder através de um portátil, tablet ou smartphone. Tecnologia, livros, roupa e acessórios, bem-estar, comer e beber, música e cinema – tudo com um click, longe do frenesim dos centros e zonas comerciais!