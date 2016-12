Desengane-se quem pensou que o look total “sem maquilhagem” ia ficar sem concorrente por muito mais tempo. Com a aposta por uma maquilhagem cada vez mais bold, o olhar é o novo protagonista e a Mary Kay, que é uma das marcas líder no cuidado da pele, apresenta algumas propostas...

Esqueça a sombra mate e nude. Nesta estação, são os olhos quem mais se destaca e fica impossível resistir a esta nova tendência! Já os vimos ter esse protagonismo nas semanas de moda outono-inverno, com os metálicos em BCBG e Tadashi Shoji. Depois, em Paris, na semana de moda couture (não dá para esquecer aquele olho azul em Atelier Versace ou o graphic liner dourado no desfile da Dior!) e agora voltam a atacar nas apresentações das coleções primavera-verão 2017 – veja, por exemplo, Marc Jacobs, Jeremy Scott ou Victoria Beckham. Cresce a tendência de aposta na cor e ousadia, com um toque de irreverência dos makeup artist nos desfiles de moda mais recentes. Basta também dar ali um saltinho ao Instagram de Pat McGrath... Por cá, na Moda Lisboa, também não houve lugar para maquilhagem aborrecida, com Valentim Quaresma, Dino Alves e Luís Carvalho a apostarem em sombras coloridas e brilhantes. É a prova de uma beleza sem medos!

Para acompanhar esta tendência da beleza muito influenciada pelos anos 80, a Mary Kay lançou a coleção Runway Bold de edição limitada, composta por quatro produtos. Já a pensar também na época natalícia, com todo o brilho que se pretende, apresenta a linha de produtos Be Delighted.

Brilho e mais brilho

Um look à la Emma Stone no Festival de Cinema de Veneza ou à la Emily Ratajkowski nos Emmys? É possível! Da mais recente coleção da Mary Kay, inspirada na tendência dos metalizados, fazem parte: um conjunto de sombras, em tons dourados, bronze e azul; um gel delineador em duo, bronze e dourado; e, ainda, dois vernizes em tons de dourado e azul-escuro. Tons intensos que acompanham o relatório da Pantone para esta estação. O líder é o azul – para uma unidade de tranquilidade, confiança e otimismo –, sem nunca esquecer os tons terra típicos do outono, que adquirem nesta temporada um toque exótico.

Pode parecer difícil de conjugar, mas não é. Se optar pelas sombras douradas e bronze, escolha um batom nude com traços de rosa, para um look diário, ou um batom crushed berry , para ocasiões especiais. Para um look irreverente, com as sombras azuis, o melhor complemento é o indispensável lip gloss nude. Não esquecer que a tendência no-makeup makeup na tez continua em alta. A melhor aposta será mesmo cobrir apenas as imperfeições e deixar a pele com um acabamento dewy na aplicação de perfecting concealer .

Uma prenda... para si ou para alguém especial

Já a pensar no Natal, a Mary Kay lançou também a linha de produtos Be Delighted que promete dar ainda mais brilho à época natalícia. O cabaz, composto por gel de banho, spray corporal iluminador e mousse corporal, é um tratamento de luxo para qualquer tipo de pele e a melhor aposta para uma oferta à mãe e à irmã, à amiga que ocupa aquele lugar especial ou até mesmo para si!

Mary Kay : um lugar no top mundial

O ranking mais recente da Euromonitor coloca a Mary Kay no top das cinco marcas de cuidados de pele a nível mundial, e não é por menos: há 50 anos que a marca proporciona às mulheres produtos de beleza de alta qualidade, tendo sempre por base a inovação. Os produtos de cuidados da pele são o core business da Mary Kay e a investigação constante no mercado da moda e beleza permite os lançamentos trimestrais, que ditam as tendências a nível mundial.