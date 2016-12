Emagrecer com prazer, sim é possível

Se já se cansou de fazer dietas que não levam a lado nenhum, saiba que não está só e que o mesmo se passa com inúmeras pessoas. Segundo alguns estudos, uma percentagem significativa de pessoas desiste da dieta que iniciou passada uma semana e outras tantas após um mês. Mudar de dieta a cada seis meses, por exemplo, parece ser também mais comum do que se manter fiel a um plano alimentar a longo prazo. O motivo? A opção por dietas alegadamente "rápidas", restritivas, pouco variadas em sabor e pouco saciantes.

É, no entanto, possível perder peso com prazer. Não acredita? Antes de mais, é preciso pensar positivo e encarar este processo como aprender a andar, por exemplo. Até se chegar lá, há sempre alguns tombos pelo meio, mas depois tudo se torna mais fácil.

As melhores escolhas, sem fome e com sabor

Optar por alimentos saudáveis sem se privar do melhor sabor, ricos em nutrientes e com baixo aporte calórico, é a chave para perder peso com prazer e boa disposição. Com menos 30% de calorias, sem gordura e com zero edulcorantes – um benefício novo –, os novos iogurtes Adagio Magro são a solução ideal para todas as pessoas que gostam de alimentos naturais e que procuram perder peso com uma dieta saudável, equilibrada e, acima de tudo, deliciosa.