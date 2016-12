Contamos-lhe tudo sobre os penteados escolhidos e os vencedores do melhor look TRESemmé 2016!

Nos bastidores do TRESemmé ELITE MODEL LOOK 2016

Os bastidores da Gala Final do EML, foram, mais uma vez, assegurados pela TRESemmé e pelas mãos dos seus hairstylists oficiais. Este ano, à semelhança do ano passado, os penteados escolhidos para o desfile final foram penteados simples, de forma a não retirarem protagonismo à beleza natural dos 20 candidatos a vencedores. Os cabelos lisos foram os protagonistas da noite, no que toca a cabelos, mas sempre sem retirarem volume. Os produtos das gamas Irresistible Volume, Oleo Radiance e Liso Keratina foram os produtos estrela nos bastidores, sem esquecer, claro, a gama Runway Collection, o melhor aliado dos hairstylists TRESemmé em qualquer backstage. A Madalena e o Telmo foram os escolhidos pelo júri TRESemmé para serem a cara da próxima campanha da marca!

Assim, fica difícil escolher!

Liso perfeito, ondas definidas ou volume irresistível? As tendências para este outono são tantas que fica difícil optar por um estilo apenas. O melhor é replicar todos os looks e ver realçada a sua beleza natural.

No entanto, bem sabemos que com o outono chegam também novas preocupações com o cabelo: o frizz nos dias mais húmidos, as ondas que teimam em desmanchar antes do final do dia e o volume que vai desaparecendo.

Aqui vão algumas sugestões para os dias menos soalheiros:

Se quer seguir as tendências mas manter o estilo próprio do cabelo liso, opte pela Laca Criação Get Sleek, que permite um look estruturado, com resistência anti-frizz e uma textura suave. Mesmo nos dias menos secos, o liso vai continuar perfeito! Basta aplicar a laca em cabelo seco, alisar com a prancha e voltar a aplicar para fixar o penteado. Atenção, uma dica extra: para acabar com o frizz rapidamente, aplique a laca na escova e penteie o cabelo.

Não tem o cabelo ondulado mas quer muito conseguir aquelas ondas naturais perfeitas ou (im)perfeitas? Aplique a Laca Criação Make Waves para ondas definidas e com vivacidade, que se mantêm todo o dia sem qualquer esforço! O que é que precisa de fazer? Secar o cabelo com difusor, aplicar a laca e enrolar o cabelo com o ferro de caracóis. Neste passo, para conseguir ondas mais relaxadas e naturais, deixe as pontas de fora e desfaça as ondas com os dedos. No final, aplique a laca novamente para finalizar. E já está!

O cabelo volumoso não perde o lugar especial esta temportada, agora numa versão simples mas sempre glamorosa. Com a Laca Criação Max The Volume é muito mais fácil alcançar o volume desde a raiz para um look perfeito! Dá corpo ao cabelo e mantém o penteado todo o dia, quer opte por um penteado solto, preso ou semi-preso. Para um volume extra: seque o cabelo, aplique a laca com o cabelo para baixo e penteie na direção oposta, do meio para a raiz. Se o objetivo for criar volume máximo, aplique a laca diretamente na raiz. Vaporize sobre todo o cabelo para fixação extra.