As máquinas de café não têm de ser todas iguais, de fazer o mesmo barulho ou de ser remetidas para o lugar de sempre na cozinha. Este Natal, o cenário de uma mesa (com)posta, lareira acesa e família reunida só fica completo com o remate perfeito para a consoada. A Delta Q dá uma ajuda e cria a dimensão de uma nova experiência de beber café ao lançar a Qlip, uma nova máquina que se distingue pela personalidade carismática, tecnologia inovadora e design arrojado. Além de ser fácil de manusear e mais silenciosa na extração de café que outros modelos, as suas pequenas dimensões ocupam pouco espaço e tem uma aparência diferente do habitual, com linhas e tonalidades que fazem lembrar um objeto retro. Por tudo isto, integra-se em todo o tipo de ambientes de forma natural e espontânea, qualquer que seja a decoração – seja na cozinha, sala ou escritório. E porque para os verdadeiros apreciadores o mais importante é a qualidade do café, a Qlip retira de cada cápsula o sabor característico Delta Q. Disponível em verde, amarelo e azul. Preço: duas máquinas por €89 até 31 de dezembro de 2016.