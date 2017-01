pub

O desejo é comum: quem não quer autoestima em dose q.b.? Para enfrentar o mundo de cabeça erguida, para acreditar totalmente nas suas capacidades e convencer-se do poder que tem (até para mudar o mundo!). Ter autoestima é ter uma opinião favorável de si mesmo, é ter estima por si próprio.





Mas neste estilo de vida que vivemos atualmente, sentimo-nos muitas vezes inadequados para enfrentar os desafios do dia a dia, acreditamos que os nossos defeitos são mais do que as nossas qualidades e revelamos um grande medo de expor as nossas ideias com receio da desaprovação. O que pode desencadear consequências graves do ponto de vista emocional – sim, esses desequilíbrios que cada vez mais afetam os portugueses (segundo um estudo recente do Lisbon Institute of Global Mental Health, 30% da população portuguesa sofre de ansiedade e depressão ).



Gostar de nós próprios é um afeto que mora do lado de dentro e o ponto de partida para uma maior autoestima é a aceitação e a compreensão – aprender a tratar de nós próprios com a mesma compaixão que tratamos os outros, para atingir a harmonia e o equilíbrio.





Um mote utilizado pela aromaterapia – uma prática milenar, durante muito tempo esquecida pelo mundo ocidental, mas que volta agora em força. A aromaterapia (aroma = cheiro; terapia = cura) é a terapia alternativa holística que recorre aos cheiros para proporcionar benefícios ao corpo humano, provocar efeitos positivos e equilibrar a mente, o corpo e o espírito.





As plantas e as suas propriedades

Óleo essencial de laranja doce: revigorante e calmante; Óleo essencial de camomila romana: anti-idade geral; Extrato de bolbos de narciso: retarda o envelhecimento e o aparecimento de manchas marrons; Aloe vera: hidratação e cura; Extrato de linhaça: purificação; Extrato de calêndula: ajuda a acalmar e a suavizar a pele sensível; Óleo de coco: nutre, suaviza e purifica a pele; Extrato de flor de milho: calmante, amaciamento; Óleo essencial de magnólia: destressante, efeito adelgaçante; Óleo essencial de Immortelle: cura, abranda o envelhecimento da pele.

De onde vêm esses aromas? Dos óleos das plantas que são explorados pela ciência para, posteriormente, serem usados em diversos meios – perfumes, cremes, sprays. É a resposta mais natural para o bem-estar da mente e excelente para cuidar da pele.





Não é segredo para ninguém: a beleza ecológica assume-se como o presente e o futuro da cosmética. Por isso, não podíamos deixar de falar da Delarom, a marca francesa que se uniu à máxima do bem-estar da mente e da pele, utilizando a aromaterapia como princípio fundamental. Sem esquecer outros princípios básicos da cosmética e da beleza: a eficácia, o equilíbrio, a harmonia e o prazer. O resultado é a nova geração de tratamentos para a pele: 100% natural (sem parabenos, sem fenoxietanol, sem óleos minerais, sem ingredientes de origem animal e sem silicone).





Ao natural



Esta é uma história que começa com Christine Benet, uma mulher apaixonada por óleos essenciais e plantas, que ao longo de 30 anos adquiriu conhecimento e experiência em aromaterapia.

Em 2009, criou a Delarom: a marca de cosmética que apresenta um conceito novo e inovador de beleza, inspirado na natureza, no bem-estar e nos aromas. Alia a inovação científica às fórmulas naturais e às texturas originais. Concentra o melhor das plantas e dos óleos essenciais e vegetais, com o objetivo de reequilibrar e proteger a renovação celular, a fim de manter a juventude da pele.





Apoia-se numa filosofia sustentada em três pilares: a fitoterapia, a aromaterapia e a aromacologia. Toda a gama de produtos utiliza plantas que resultam benéficas para a saúde, através do emprego de óleos essenciais com fins terapêuticos, e baseia-se no estudo da influência que os aromas exercem no comportamento físico e psíquico. Guia-se pela autenticidade, naturalidade e respeito pelo meio ambiente. O lema é: o mais eficaz possível, o mais natural possível.

Refúgios aromáticos





São produtos unissexo, para o rosto e corpo, eficazes e adaptados a todos os tipos de pele e idades. Contêm fragâncias aromáticas equilibrantes e anti-stress, que despertam os sentidos, estimulam as energias e proporcionam momentos de prazer irresistíveis e deliciosos.

Entre os produtos para o rosto, destaca-se o elixir Aroma Equilibrante, um tratamento à base da flor de néroli que combate o stress e o cansaço e ajuda a reforçar as defesas naturais da pele. Para o corpo, o Açúcar de Laranja Esfoliante não deixa ninguém indiferente – para esfoliar, com suavidade, as células mortas da epiderme, deixando a pele suave, macia, elástica e deliciosamente perfumada.