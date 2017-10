Por Máxima, 27.09.2017

VENCEDORES:



Joana Lopes Pires



Márcia Ferraz



Rute Alves Timóteo





Para participar no passatempo, só tem de seguir as indicações em baixo:

- Ir ao post de Facebook relativo ao passatempo Wanderlust 108 & Máxima, que inclui um gif.

- Clicar na imagem com o rato do computador até conseguir encaixá-la na imagem da sua sombra.

- Em seguida, fazer um print screen da mesma imagem e enviá-la para o email marketing@cofina.pt, juntamente com uma frase que responda à pergunta - Qual a sua definição de zen? - e que inclua as palavras Máxima e Wanderlust 108.

- No email deve também enviar os seus dados - nome de identificação, número de telefone e o número de CC/BI.



Para a participação ser considerada válida e habilitar-se ao prémio deverá fazer gosto à página da Máxima no Facebook e partilhar o post do passatempo no seu perfil de Facebook como "público". Os três participantes mais criativos (e que enviem o print screen para o referido email) ganham, cada um, um convite duplo para o festival Wanderlust 108. Consulte o regulamento aqui.