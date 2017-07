Por Máxima, 03.07.2017

VENCEDORES:



Inês Isabel de Sousa Bento

Frase vencedora: "A Máxima ensinou-me que perfeito é ser mulher. Perfeita é a nossa essência, perfeita é a nossa diversão, perfeita é a nossa libertação! No Nos Alive '17 posso expressar-me, não só ao nível do que visto, mas em termos do que sinto, celebrando o facto de ser uma Máxima mulher!"

Passatempo #veraomaxima

Filipa Santos Lopes

Frase vencedora: "Porque é que a Máxima me deve levar ao NOS Alive? Porque nem só de Festivais do Panda uma mãe pode viver!" Parabéns!



Para participar no passatempo, só tem de seguir as indicações em baixo:

- Ir ao post de Facebook relativo ao passatempo Nos Alive & Máxima, que inclui um gif com o cantor The Weeknd.

- Clicar na imagem com o rato do computador até conseguir encaixá-la na imagem da sua sombra.

- Em seguida, fazer um print screen da mesma imagem e enviá-la para o email marketing@cofina.pt, juntamente com uma frase onde explique porque é que a Máxima a deve levar ao NOS Alive.

- No email deve também enviar os seus dados - nome de identificação, número de telefone e o número de CC/BI.



Para a participação ser considerada válida e habilitar-se ao prémio deverá fazer gosto à página da Máxima no Facebook e partilhar o post do passatempo no seu perfil de Facebook como "público". Os dois participantes mais criativos (e que enviem o print screen para o referido email) ganham, cada um, um convite para o NOS Alive de dia 6 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Consulte o regulamento aqui.