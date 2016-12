Passatempo Yankee Candle by DeBORLA

Nada sabe melhor que o conforto em casa nos primeiros dias de Outono. Com as velas Yankee Candle, à venda na DeBORLA, a sua casa torna-se ainda mais acolhedora. As velas Yankee Candle estão disponíveis nos aromas Pink Hibiscus, Ginger Dusk, Pink Sands, Wedding Day, Kilimanjaro Stars, Turquoise Sky, Lemongrass & Ginger e Red Rasperry.

A pensar nisso temos 2 velas médias para oferecer, no valor de 19,99€/cada! Para ganhar, responda corretamente:



Quantos aromas tem esta linha?