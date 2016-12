pub

Com sugestões para mulher, homem, criança, e bancas dedicadas à comida e ao decor, o mercado de inverno by Stylista é uma ideia de Maria Guedes, para animar esta época festiva. O evento decorre na Cordoaria Nacional, em Lisboa, de 26 e 27 de Novembro, entre as 10 e as 19h. Para se habilitar a ganhar um dos 5 convites duplos que temos para oferecer, consulte o site da Máxima e indique pelo menos 4 marcas que vão estar presentes neste mercado.Os vencedores vão ser seleccionados de forma aleatória pelo site Random.org.





Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina. pt até dia 24 de novembro às 11h.

Boa sorte!