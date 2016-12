pub

Aproxima-se o Natal, e a Giovanni Galli quis surpreender os leitores da Máxima com um passatempo especial! Com a loja online à distância de um clique, nada melhor do que se habilitar a ganhar um voucher para usar em compras online? Temos para oferecer 3 vouchers de 50€!



Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:

- Qual a origem da marca? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 23 de novembro, com indicação de dados pessoais (nome, morada, contacto).



As condições:



- O voucher é colocado no carrinho de compras;

- Não acumuláveis com outras campanhas, promoções ou descontos em vigor;

- Exclusivo loja online;

- Validade até 30 de Novembro;

- Portes gratuitos para Portugal Continental em compras superiores a 50€;

- Pode efetuar compras sem estar registado, apenas facultando o seu e-mail.

- A encomenda é enviada para casa ou pode levantar numa loja à escolha.



Boa sorte!