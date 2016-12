Vem aí mais uma edição do

STOCKMARKET

, que se realizará nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, no Centro de Congressos de Lisboa (Antiga FIL), em Lisboa. O STOCKMARKETtraz uma oportunidade única de poder encontrar num único espaço tudo o que precisa a nível de moda e acessórios, para todas as ocasiões, das melhores marcas com preços e descontos únicos, que poderão atingir os 80%.Para se habilitar a uma das 10 entradas duplas que temos para oferecer, seja para sábado ou domingo, responda corretamente à pergunta: qual o número desta edição do evento? Veja a resposta no site da Máxima e envie-a para redaccao@maxima.cofina.pt , com a indicação do dia a que pretende ir e um contacto telefónico.Boa sorte!