Estendendo-se por dois dias, terá mais de 20 atrações musicais, entre bandas e Djs, nacionais e internacionais, que subirão ao maior palco do norte. Dia 2 de Junho, o primeiro dia do festival, será mais vocacionado para o rock com artistas já anunciados como Skunk Anansie, Amor Electro, Regula, Sean Riley and the Slowriders, e o DJ Erick Morillo. E o seguinte, cheio das sonoridades mais pop, entre elas,

Natiruts, Gente de Zona, Pedro Abrunhosa

& Comité Caviar (com Maceo Parker e NBC), Jorge Palma e Sérgio Godinho - "Juntos", HMB, e na cabine, KURA.

De 2 a 3 de junho, Guimarães recebe o festival de música North Music Festival.Temos cinco convites duplos para oferecer, destinados a este festival. Em que sítio, em Guimarães, decorre o festival?Envie a sua resposta até 30 de maio para redaccao@maxima.cofina. pt com indicação de dados pessoais (nome, e-mail, morada e contacto telefónico). Boa sorte!