Este ano as árvores de Natal têm muito pouco espaço para os presentes de Showroomprive . Em novembro o site irá oferecer diariamente produtos de grandes marcas com descontos até os 70%: Uma oportunidade para dar ainda mais prazer a todos os seus entes queridos mais distantes! E porque mais de 70% dos membros de Showroomprive são mulheres ultra-conectadas e super ocupadas, e o site oferece-lhes um Natal zen sem ter que ir a correr às lojas comprar: em casa, no metro ou entre duas reuniões, todas as dicas de compras vão estar à mão graças à app Showroomprive ... e graças à entrega assegurada antes do Natal", promete um Natal como um relógio!A pensar nesta ocasião, a Showroomprive junta-se à Máxima para oferecer um vale de €100 destinado à compra da sua Prenda Ideal! Para se habilitar a ganhar, só tem:- Registar-se no site da Showroomprive - Enviar um e-mail para redaccao@maxima.cofina.pt com a resposta à pergunta: qual a origem da Showroomprive ? *Com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada).