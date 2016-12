pub

A Máxima reservou cinco lugares no primeiro turno que vai poder comprar a tão aguardada coleção KENZO x H&M, à venda em exclusivo na loja do C hiado, no dia 3 de novembro. Se um desses cinco lugares for seu, não precisa de ficar na fila. Basta chegar à hora marcada.



Vamos lançar oficialmente este passatempo no dia 22 de outubro, dia em que a Máxima de Novembro vai para as bancas.

Como participar:

1.Tire uma fotografia da página do passatempo (publicada na edição da Máxima de Novembro), mostrando a boneca que lá se encontra, depois de a "vestir" com roupa recortada dos padrões KENZOxH&M disponíveis na página d e F acebook da marca.

2.Publique a fotografia no seu Instagram (que tem de ter o perfil público ) com a hashtag #MaximaKENZOxHM e identifique a @maximarevista e mais dois amigos.

3.Cada participante pode participar quantas vezes desejar (participar = publicar fotografia).

4.Os vencedores serão escolhidos pelas colagens mais criativas em conjunto entre a H&M e redacção da Máxima.

5.Independentemente do número de fotografias que cada participante publicar, os cinco vencedores serão escolhidos com base nas cinco fotografias mais criativas e cada participante apenas ganha um prémio (ou seja, um lugar no primeiro turno).

6. Os cinco vencedores entrarão no primeiro turno, no dia 3 de novembro de 2016, sendo que este turno é composto ao todo por 25 pessoas ( 5 (cinco) vencedores + 20 (vinte) clientes que tenham pulseira para o primeiro turno) e deverão apresentar-se na entrada da loja H&M Chiado – Rua do Carmo – às 09h50, provando que são os vencedores e apresentando a revista Máxima. Aos cinco vencedores também serão dadas pulseiras do primeiro turno.

7. O passatempo decorre entre 22 e 31 de outubro (às 12h00). Os vencedores serão anunciados no Instagram, Facebook e s ite da Máxima no dia 1 de novembro.

Regulamento Passatempo "KENZO x H&M"

1. A H&M e a Revista Máxima são as entidades promotoras do Passatempo ‘Passatempo KENZO x H&M"

2. O presente Regulamento rege os termos e as condições de participação no Passatempo;

3. O Passatempo destina-se a todos os leitores da Revista Máxima;

4. As inscrições no Passatempo têm início no dia 22 de outubro de 2016 e terminam no dia 31 de outubro de 2016 às 12h00;

5. A participação apenas é válida com a partilha da fotografia no Instagram, e com o perfil público ;

6. Requisitos de participação: partilha de fotografia da página do passatempo da Máxima de novembro no Instagram, perfil público, identificação da @maximarevista e mais dois amigos.

7. A participação tem de ser feita até à data estipulada;

8. Ficam habilitados ao Passatempo todos os participantes que cumprirem com os requisitos supramencionados;

9. Os vencedores são eleitos por um júri composto por elementos da Máxima e da H&M;

10. Os vencedores são anunciados até ao dia 1 de novembro em www.maxima.pt , e serão contactados pela Máxima por mensagem direta no Instagram.





NOTAS