A queda de cabelo pode ser derivada por vários fatores, tanto endógenos como exógenos. A queda do cabelo e eventualmente a sua morte, são uma consequência do enfraquecimento do bulbo capilar. Para prevenir e lutar contra o seu enfraquecimento, o laboratório MartiDerm apresenta o programa capilar HAIR SYSTEM 3GF, uma inovação biotecnológica para retardar a perda de cabelo e estimular o seu crescimento. Indicado tanto para homens como para mulheres, este programa, ajuda a nutrir o bulbo e a lutar contra os fatores que o fazem debilitar, favorecendo um crescimento saudável e forte do cabelo. Esta gama capilar distingue-se pelo complexo inovador e exclusivo HGFX3®, registado pela MartiDerm, que conta com três Fatores de Crescimento.