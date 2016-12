Participe e habilite-se a ganhar um destes 28 brincos em prata com cristais Swarovski.

pub

A Magnólia e a Máxima juntaram-se para oferecer 28 brincos em prata com cristais Swarovski (no valor de €30). Para se habilitar a ganhar, crie uma frase onde mencione a Magnólia e o Aniversário da Máxima, envie com os dados pessoais - nome, morada, email e contacto (opcional) para aniversariomaxima@cofina.pt até dia 18 de outubro