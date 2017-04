pub

O filme da Disney "A Bela e o Monstro (Beauty and the Beast)" é uma adaptação em imagem real do clássico de animação do estúdio que renova as personagens clássicas do conto tão antigo como o tempo para um público contemporâneo, mantendo-se fiel à música original enquanto atualiza a banda sonora com várias canções novas.



A Disney junta-se à Máxima para oferecer 5 kits alusivos ao filme (5 caixas bijuteria + 5 sacos + 5 cadernos) que estreia em Portugal a 16 de março.



Para se habilitar a ganhar, construa uma frase criativa com as palavras A Bela e o Monstro e Máxima (até 30 palavras). Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 2 de março. Boa sorte!