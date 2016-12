pub

Com inspirações icónicas e intemporais, a Eugénio Campos Jewels apresenta a sua nova coleção sob o tema Regresso ao Clássico. As propostas da marca para a estação Outono/Inverno apostam em jóias elegantes e delicadas, com um toque de originalidade. As tendências combinam de forma perfeita linhas clássicas com um design sofisticado, tornando cada peça uma jóia única, atual e, sobretudo, intemporal.



A pensar na época especial e festiva que se aproxima, a Eugénio Campos Jewels e a Máxima juntam-se para oferecer 3 pulseiras da marca. Desafiamo-lo a escrever uma frase (até 30 palavras) com as palavras Natal, Eugénio Campos e Máxima. Envie-a para redaccao@maxima.cofina. pt até o dia 8 de Dezembro com indicação de dados pessoais (nome, morada, contacto).







Boa sorte!