Estamos a oferecer convites duplos para a antestreia do filme "Uma História Americana, no dia 15 de novembro às 21h30, nos Cinemas UCI El Corte Inglés Lisboa (10 convites duplos) e convites para a antestreia do filme a dia 16 de novembro, às 21h30 nos Cinemas NOS Nortehopping Matosinhos (10 convites duplos).



No filme, a filha adolescente (Dakota Fanning), desaparece após ser acusada de cometer um ato violento. Qual foi o ato violento? Veja o trailer, responda corretamente para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação da preferência da sessão (Lisboa ou Matosinhos), até dia 10 de novembro.