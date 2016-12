Antoine (Manu Payet), é um quarentão, egoísta e insatisfeito, que nunca demonstrou interesse em cuidar das suas filhas, de 5 e 9 anos. Infantilizado pela sua mulher Alice (Audrey Lamy), Antoine não chega a encontrar o seu lugar em casa e decide sair para uma relação sem futuro. Assim que Alice lhe confia a guarda das filhas por uns dias, Antoine entra num continente desconhecido. E apesar de não ter sido capaz de assumir o papel de pai na família, ele acabará por se tornar uma verdadeira mãe.

Depois de ter deixado a sua mulher, com saudades da sua liberdade do passado, o novo Antoine é agora confrontado com uma nova nostalgia, a da sua vida familiar. Uma comédia francesa, com a participação de Manu Payet de "Situation amoureuse: C'est compliqué", vencedor de um prémio em Alpe d'Huez International Comedy Film Festival.Temos 10 convites duplos para oferecer destinados a esta antestreia, dia 5 de dezembro às 21h30 nos Cinemas NOS Alameda Shop & Spot. Para se habilitar a ganhar, responda corretamente: qual o realizador deste filme? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 29 de novembro.Boa sorte!