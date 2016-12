Passatempo Filme 'Shut in- Reféns do medo'

SHUT IN – REFÉNS DO MEDO é um thriller de cortar a respiração, que conta a história de Mary, uma psicóloga infantil viúva que vive isolada do mundo numa zona rural do estado de Nova Inglaterra, nos EUA. Quando um jovem rapaz que estava a tratar desaparece e é presumido morto, Mary fica convencida que o seu fantasma a está a atormentar a ela e ao seu filho acamado. O filme estreia dia 17 de novembro nas salas de cinema portuguesas.



Temos convites para a antestreia do filme, a dia 16 de novembro às 21h30, para oferecer.





10 convites duplos - Cinemas NOS Parque Nascente (Gondomar)

10 convites duplos - Cinemas NOS Colombo (Lisboa)



Quem é a atriz no papel principal? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 14 de novembro. Indique por favor a sessão à qual pretende ir (Gondomar ou Lisboa).