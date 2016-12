pub

Um dos filmes de animação mais aguardados do ano, está a chegar! A antestreia decorre a dia dia 31 de Dezembro, Sábado, 11h no cinema NOS Colombo. Temos 10 convites duplos para oferecer. Para se habilitar a ganhar, indique quais são as personagens principais do filme e envia a sua resposta até dia 23 de dezembro com indicação de dados pessoais.