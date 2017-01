Passatempo Filme Manchester by the sea

Em MANCHESTER BY THE SEA, a vida de um solitário servente de Boston é irreversivelmente transformada quando ele regressa à sua cidade natal para cuidar do sobrinho adolescente que ficou recentemente orfão. A história dos Chandlers, uma família de classe trabalhadora que há gerações vive na mesma vila piscatória em Massachusetts, faz deste filme uma exploração, profundamente comovente e inesperadamente divertida, do poder do amor familiar, do sentido de comunidade, do sacrifício e da esperança humana.