Passatempo Filme Já Sinto a Tua Falta (Miss You Already)

pub

A Associação Laço associa-se à NOS Audiovisuais na estreia em Portugal do filme "Miss You Already" (a dia 3 de novembro) na perspetiva de celebração da vida e homenagem a todas as mulheres e famílias tocadas pelo drama do Cancro da Mama. JÁ SINTO A TUA FALTA retrata a amizade de duas amigas em que uma descobre que tem cancro da mama.





Uma verba de mil euros será doada pela NOS Audiovisuais à LAÇO, que reverterá para o Fundo IMM-Laço: A Caminho da Cura que apoia a investigação na área do cancro da mama, no âmbito do qual promove um estudo pioneiro em Portugal que pretende contribuir para tratar o cancro da mama com maior precisão.



A pensar nesta temática, a NOS Audiovisuais juntam-se também num passatempo para a antestreia deste filme, ao oferecer 10 convites duplos destinados à visualização do mesmo nos Cinemas NOS Alameda Shop & Spot (Porto), no dia 26 de outubro, pelas 21h30.





Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:

Como se chama as duas atrizes (amigas, no filme) que protagonizam "Já Sinto a Tua Falta (Miss You Already)"? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 24 de outubro.