Horizonte Profundo – Desastre no Golfo é uma visão emocionante do realizador Peter Berg ("O Sobrevivente") que tem no papel principal, Mark Wahlberg (Nomeado aos Óscares, Melhor Ator Secundário, "The Departed – Entre Inimigos") e é acompanhado por um elenco incrível incluindo Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien e Kate Hudson.



No dia 20 de abril de 2010, uma das maiores catástrofes ecológicas mundiais provocadas pelo homem, ocorreu na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. O filme segue a história vital que muitos ainda não viram: a história dos 126 membros da tripulação que trabalhava a bordo da plataforma naquele dia, apanhados nas circunstâncias mais inimagináveis e angustiantes de sempre. Eram homens e mulheres que lutaram durante semanas na esperança de regressar para as suas famílias. De um momento para o outro, foram confrontados com a sua hora mais negra, com a coragem que tiveram de alcançar para combater um incêndio infernal e um imparável vazamento de óleo no meio do oceano, e quando tudo parecia perdido, uniram forças de extrema bravura para tentarem salvar-se uns aos outros.





