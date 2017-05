No filme GIRLS NIGHT, uma comédia picante, cinco melhores amigas do tempo da escola

-

Scarlett

Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz

–

reúnem

-

se, 10 anos mais tarde,

para

uma despedida de solteira selvagem

em Miami.

A festa louca sofre uma reviravolta inesperada quando as cinco amigas matam acidentalmente um

stripper. Por entre as loucas tentativas de decidirem o que fazer, elas deparam

-

se durante a noite

com inesperadas situações hilariantes que aca

bam por as unir mais do que nunca.



Temos para oferecer convites duplos destinados à antestreia do filme no dia 14 de junho às 21h30:



15 convites duplos - Cinemas NOS Colombo, Lisboa

15 convites duplos - Cinemas NOS NorteShopping, Porto