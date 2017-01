Participe e habilite-se a ganhar convites duplos para a antestreia do filme.

No dia 31 de janeiro (3ªfeira) às 21h30 decorre a antestreia do filme "Elementos Secretos", um dos mais aguardados do ano. Temos convites duplos para oferecer destinados a:

Cinemas UCI El Corte Inglés Lisboa – 10 convites duplos

Cinemas UCI Arrábida 20 Gaia – 10 convites duplos



Para se habilitar a ganhar, indique o nome das três atrizes que surgem no cartaz do filme. Envie a sua resposta até dia 28 de janeiro.



Boa sorte!