Lisboa

Ana Catarina Silva Rodrigues

Bruno Miguel Moreira Néné

Carla Xavier

Carlos Gomes

Filipa Alexandra Gouveia

Jasmin Ionut Amza



Joana Isabel Santos Lopes

João Paulo da Cruz Valente

Liliana Isabel Veladas Berbém

Liliana Ribeiro Fernandes

Mafalda Nascimento

Nuno Miguel Rolim Caixaria

Sandra Lopes



Sérgio Francisco Fernandes Casimiro

Tetyana Golodynska



Ana Catarina Morais PiresAntónio Augusto Rodrigues FernandesCatarina VasconcelosIsabel CorujoIolanda CapelasJesuina Coelho Ramos FernandesJoão Maria CalheirosLuis Miguel Branco de CarvalhoPedro Miguel de Jesus Vaz Carrapeta

Porto

Ana Isabel Castro Silva

Ana Isabel Duarte Caldas

Ana Maria Baltar Pinto

Avelino Fonseca

Bárbara Rocha Dias

Helder Paulo Marques Dias

Íris Catarina da Costa Lima

Joaquim André Rocha Nogueira

Jorge Alberto da Costa Cruz

Jorge Vasco Costa

Luis Miguel Matos

Manuela Fernanda Anunciação Dias

Maria João dos Santos Leitão Diogo

Maria Manuela Moreira

Maria Teresa dos Santos Rocha Dias

Marlene Rocha Dias

Marta Torres Moreira

Nuno Miguel Soares dos Santos

Rita Isabel Queirós Monteiro

Sara Filipa Fernandes Machado

Sara Marrinhas Abreu

Susana Filipa Silva Magalhães

Susana Cristina Farinha da Costa

Tiago Miguel Dias Fernandes

Vera Portela





Relembramos que a antestreia do filme decorre a 21 de Dezembro, 21h30, nos Cinema NOS Colombo, em Lisboa, e às 21h30 no Cinema NOS Marshopping, no Porto.