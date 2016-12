pub

Quando um bem-sucedido executivo publicitário de Nova Iorque sofre uma grande tragédia pessoal, entra numa espiral de depressão. Enquanto os seus amigos estão preocupados e tentam desesperadamente manter relações com ele, este procura respostas por parte do universo, ao escrever cartas ao Amor, ao Tempo e à Morte. Mas só quando começa a receber respostas pessoais inesperadas é que ele começa a entender como estas três constantes se interligam para uma vida plena, ainda como uma perda imensa pode revelar momentos com significado e beleza. O filme estreia nos cinemas portugueses a dia 22 de dezembro.



Temos 50 convites duplos destinados à antestreia deste filme:



LISBOA

25 convites duplos

- Dia 21 de Dezembro, 21h30, Cinema NOS Colombo.

PORTO

25 convites duplos





Para se habilitar a ganhar, responda corretamente: Qual o nome do realizador de "Beleza Colateral", que conta com filmes como "O Diabo Veste Prada", "Marley & Eu" e "Terapia a Dois"?

Envie a sua resposta para



- Dia 21 de Dezembro, 21h30, Cinema NOS Marshopping.Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 10 de dezembro com indicação de nome, contacto e a preferência da sessão a que quer ir (Lisboa ou Porto). #BelezaColateral #EstamosTodosLigados



© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Boa sorte!