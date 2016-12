Participe e habilite-se a ganhar convites duplos para a antestreia do filme em Lisboa e no Porto.

pub

A Máxima e a NOS Audiovisuais oferecem 20 convites duplos destinados à antestreia do filme "Aliados" com Brad Pitt, para o dia 29 de Novembro, às 21H30, em Lisboa (10 convites duplos) no NOS Colombo e no Porto (10 convites duplos) no NOS Norteshopping.



Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:

Qual a nacionalidade da atriz principal que contracena com Brad Pitt neste filme?



Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação da sessão a quer gostava de ir (Lisboa ou Porto) até dia 22 de novembro.



Boa sorte!