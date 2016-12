pub

Os vencedores deste passatempo são:

Lisboa

Diogo Reis

Helena Sofia Constante Oliveira

Joana Falcão Amorim

Rute Chenrim Raimundo

Silvia Reis

Porto

Catarina Alexandra Guedes de Aragão

Cláudio Fischer Lemos

Joana Mendes

Manuela Moreira

Sara Tavares Nascimento



Relembramos que a antestreia do filme decorre em Lisboa, às 19h30h no El Corte Inglês e no Porto, às 19h30 no UCI Arrábida.