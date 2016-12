Da Walt Disney Animation Studios chega VAIANA, uma aventura arrebatadora em computação gráfica que conta a história de uma adolescente corajosa que parte numa viagem arriscada, para salvar o seu povo. Durante a aventura, Vaiana encontra o outrora poderoso semideus Maui, que a guia numa missão ousada para provar a si mesma do que é capaz. Juntos, navegam através do mar aberto numa viagem cheia de ação, encontrando enormes criaturas marinhas ao longo do caminho, Vaiana consegue terminar a procura dos seus antepassados e descobre aquilo que sempre procurou: a própria identidade. Realizado pela equipa de realizadores de renome, Ron Clements e John Musker ("A Pequena Sereia", "Alladin", "A Princesa e o Sapo") e produzido por Osnat Shurer ("Lifted", "O Homem Orquestra"), "Vaiana" estreia a 24 de Novembro de 2016.



Temos convites duplos destinados à antestreia deste filme, a 23 de novembro.





· 5 convites duplos para Lisboa (antestreia dia 23/11, 19h30h no El Corte Inglês);

· 5 convites duplos para o Porto (antestreia dia 23/11, 19h30 no UCI Arrábida);



Qual o nome do semi deus que parte com Vaiana na seua aventura?



Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 20 de novembro com indicação da sessão a que quer ir (Lisboa ou Porto).