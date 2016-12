Saroo, de cinco anos de idade, perde-se num comboio que se afasta de casa e da família. Assustado e desnorteado, acaba a milhares de quilómetros de distância, na caótica Calcutá, na Índia. Por milagre, ele sobrevive a viver pelas ruas, escapa de todos os tipos de terrores e termina num orfanato que, por si só, não é exatamente um refúgio seguro. Uns dias depois, Saroo é adotado por um casal australiano, e reencontra o amor e a segurança necessárias para crescer saudável.

Sem querer magoar os sentimentos dos seus pais adoptivos, Saroo suprime todo o seu passado, toda a sua necessidade emocional de reunificação e toda a sua esperança de um dia reencontrar a mãe e o irmão.

Com as interpretações brilhantes de Dev Patel (Quem Quer Ser Bilionário?), Nicone Kidman, Rooney Mara e David Wenham.



Anos mais tarde, um encontro casual com uma comunidade indiana reaviva todo o seu anseio. Com apenas algumas mas bem vivas memórias, e a ajuda da nova tecnologia chamada Google Earth, Saroo embarca na maior missão da sua existência.