"A Luz entre Oceanos" acompanha o faroleiro Tom Sherbourne (Michael Fassbender) e a sua esposa Isabel (Alicia Vikander), um casal feliz que vive numa ilha na costa da Austrália, no período após a Primeira Guerra Mundial. O maior desejo de Tom e Isabel é poderem trazer uma criança ao mundo, mas depois de Isabel abortar, perderam a esperança de que tal possa acontecer. No entanto, um dia o casal resgata uma menina que deu à costa, sozinha num barco a remo. Os dois decidem chamá-la de Lucy e adotá-la como sua filha.

Depois de anos de felicidade, Tom e Isabel, numa visita ao continente, encontram a viúva Hannah Roennfeldt (Rachel Weisz) que perdeu o marido e a filha no mar. Torna-se claro para Tom que Lucy é filha de Hannah, e ele sente que é o seu dever devolver a criança à mãe. Mas Isabel não quer que a sua família feliz seja destruída. Um maravilhoso sonho transforma-se então num pesadelo, trazendo à superfície questões difíceis sobre o casamento e a paternidade.

O filme estreia a 29 de dezembro e marca o regresso ao grande écran de Alicia Vikander, vencedora do Óscar de melhor atriz secundária pelo seu papel em ‘A Rapariga Dinamarquesa’ e de Michael Fassbender, nomeado para o Óscar de melhor ator no papel de ‘Steve Jobs’.A propósito da estreia deste filme, temos convites duplos para oferecer destinados à antestreia, a dia 27 de dezembro.

- 10 convites duplos Lisboa (Cinemas UCI El Corte Inglés)

- 10 convites duplos Porto (Cinemas UCI Arrábida 20)

E ainda 10 edições do romance que originou o filme, ‘A Luz Entre Oceanos’.



Para se habilitar ao passatempo de cinema, responda corretamente à pergunta: quem é o realizador deste filme? E coloque no assunto do e-mail "Passatempo Filme A Luz entre os Oceanos" (juntamente com nº do cartão de cidadão ou BI) e para se habilitar a ganhar o livro, responda corretamente: quem é o autor deste livro? E envie a sua resposta com Assunto: "Passatempo Livro A Luz entre os Oceanos". Envie as suas respostas para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 23 de dezembro. Boa sorte!