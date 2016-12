pub

O novo creme de duche Fa Glamorous Moments, enriquecido com o precioso Elixir Amaranth, mima a pele com um tratamento intensivo para uma sensação de suavidade. Com o pH neutro, o creme de duche combina cuidado e frescura - um presente para o corpo e para os sentidos.





Temos 10 cremes de duche Fa Glamorous Moments para oferecer. Para se habilitar a ganhar, basta responder à pergunta:

o que a faz sentir glamorosa?



As respostas não devem ultrapassar as 30 palavras. As mais originais serão elegidas vencedoras.Envie a sua participação para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 20 de Dezembro, com indicação dos seus dados pessoais (nome, morada e contacto).

Boa sorte!