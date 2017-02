pub

Com peças e looks perfeitos para um homem contemporâneo, bem vestido em qualquer evento, a marca Dockers aposta numa silhueta sempre elegante, das calças às camisas. A pensar na data romântica que se aproxima, a Máxima e a Dockers juntam-se para oferecer um presente especial neste Dia dos Namorados. Para se habilitar a ganhar, desafiamo-la a:



- Escolher as suas peças preferidas Dockers da galeria acima;

- Descarregá-las para o seu computador;

- Criar um conjunto original à sua escolha (com o máximo de 4 peças) em sites como o Polyvore ou Fotor ou programas como o Photoshop;

- Enviar-nos o resultado da montagem para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 10 de fevereiro juntamente com dados pessoais (nome completo, morada, contacto e n.º de Cartão de cidadão).



A colagem mais original ganha! O quê?



- 1 Par das novas Dockers Broken In que poderão ser levantadas e experimentadas na Dockers Store do Amoreiras Shopping Center para oferecer à cara metade;

- 1 Jantar para duas pessoas no dia 18 de fevereiro na Casa de Pasto no Cais do Sodré em Lisboa;

- 1 Noite com pequeno almoço extra para duas pessoas no Hotel Brown's Central, de dia 18 a 19 de fevereiro;

- Outras pequenas surpresas extra que não podemos revelar…



Apostem tudo nos vossos looks, e boa sorte!

