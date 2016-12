Os cantores apresentam-se, pela primeira vez juntos em Portugal, dia 7 de Outubro no Coliseu Porto e dia 8 no Campo Pequeno, em Lisboa. Temos convites duplos para oferecer, destinados a ambas as sessões.

Zélia Duncan e Zeca Baleiro já dividiram o palco algumas vezes, mas agora apresentam um espetáculo só deles. Zélia e Zeca dividem-se nos violões e reúnem as suas vozes graves para interpretar canções do repertório afetivo de cada um como "Telegrama", "Catedral", "Lenha", "Enquanto Durmo", entre muitos sucessos. Temos 2 duplos para o Porto e 3 duplos para Lisboa para oferecer, a 7 de Outubro no Porto (Coliseu, 22h) e a 8 de Outubro em Lisboa (Campo Pequeno, 22h).



Para se habilitar a ganhar, indique o nome do novo single de ambos os cantores e envie-a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada) e preferência do concerto (Lisboa ou Porto).