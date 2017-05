pub

As vencedoras são:



Tatiana Alexandra Grova Pereira

Um pelinho aqui e outro acolá,

Com a Benefit arranjaremos as sombracelhas já,

Máxima ajuda-me a ter o que quero,

Um resultado perfeito é o que eu espero.

Susana Morim

Sobrancelhas minhas, vocês são as rainhas da minha imagem,

Com um toque de magia e um traço de mestria harmonizam a maquilhagem!

Mas mesmo quando esta noviça se enche de preguiça sai de casa a ganhar,

Pois vai com a certeza que esta arma da beleza terá para lutar!

Sem medos e de rajada eu vou de cara lavada com o meu melhor sorriso

Pois ter-vos sempre cuidadas, perfeitas e desenhadas é tudo o que eu preciso!

Marisa Cristina Tavares Matos

Sem as minhas sobracelhas como poderia viver,

a minha expressão ninguém ia conhecer,

surpresa ou admiração tudo parecia igual,

e ninguém saberia se estava irritada ou normal,

por isso cuido delas com todo o amor,

pois deixam-me mais bela e revelam o meu humor!



Obrigada a todos os que participaram!