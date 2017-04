pub

A Máxima e a Benefit juntam-se para oferecer 3 caixas da Benefit com 4 produtos de sobrancelhas cada! Para se habilitar a ganhar só tem de

escrever uma frase divertida sobre "a importância das sobrancelhas na sua vida" e enviar para redaccao@maxima.cofina.p t com indicação de dados pessoais (nome, morada, contacto) e a indicação de qual a loja onde gostava de receber o prémio (Sephora ou Boutique Benefit). As vencedoras são as autoras das 3 frases mais divertidas! Participe até dia 4 de maio. Boa sorte!