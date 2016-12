Participe e habilite-se a ganhar bandas sonoras do novo filme da solteirona mais famosa do mundo.

pub

A banda sonora do filme "O bebé de Bridget Jones" conta com a participação de alguns dos maiores artistas britânicos do momento, como os Years & Years (com a canção "Meteorite"), Ed Sheeran, Jess Glynne, Lily Allen ou Knox Brow.

Quantas canções tem o álbum?

Responda corretamente e habilite-se a ganhar uma das 5 bandas sonoras que temos pera oferecer. Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina. pt até dia 30 de novembro com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada).

Boa sorte!