pub

Alerta chocolate lovers! Temos um passatempo a decorrer com oferta de cinco cabazes de chocolate. Para se habilitar a ganhar, escreva uma frase até 30 palavras com Chocolate e Natal. As respostas mais originais ganham. Envie a sua resposta com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada) para redaccao@maxima.cofina.pt Participe até dia 20 de dezembro.Boa sorte!