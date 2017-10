A vencedora deste passatempo é:



Paula Cristina Teixeira Carneiro

Sorteamos uma viagem para duas pessoas com taxas incluídas e validade de um ano a partir da data do sorteio que será anunciado no site da Máxima. A Be Live Collection irá abrir o Be Live Collection Marrakech Adults Only, o seu novo hotel de cinco estrelas, exclusivamente para adultos, no dia 1 de novembro. Por ocasião desta abertura, oferece um quarto duplo (2 pessoas) em regime de Tudo Incluído. O voucher é sempre sujeito a marcação prévia e tem a validade de um ano, mediante disponibilidade.

Regulamento ‘Viagem Dupla a Marraquexe com a TAP Portugal

e a Be Live Hotels"





1. A TAP Portugal

, a Be Live Hotels





e a Revista Máxima são as entidades promotoras do Passatempo ‘Viagem dupla a Marrocos’

4. As inscrições no Passatempo têm início no dia

1

de s

etembro

de 201

7

e terminam no dia 30

de s

etembro

de 201

7

8. O vencedor é anunciado até ao dia 1 de outubro

2. O presente Regulamento rege os termos e as condições de participação no Passatempo;3. O Passatempo destina-se a todos os leitores da Revista Máxima;5. Para se habilitar, responda à pergunta: qual foi a região de Marrocos que percorremos durante cinco dias e que relatamos na edição da Máxima de setembro? E, adicionalmente, escreva uma frase (até 30 palavras) sobre o destino que visitámos. Envie as suas respostas para redaccao@maxima.cofina.pt com indicação de dados pessoais (nome, contacto telefónico, morada).6. A participação no passatempo tem de ser feita até à data estipulada7. Ficam habilitados ao Passatempo todos os concorrentes que cumprirem com os requisitos supramencionados