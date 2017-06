Com o verão chegam o sol e os desejos de evasão. Mas a Máxima não vai de férias e está sempre pronta para lhe fazer companhia.

Este ano propomos-lhe também um momento de diversão. Quer esteja de férias ou fique no escritório, fotografe a sua Máxima num cenário inspirador e publique a fotografia no Instagram. Ao pequeno-almoço, na piscina, na esplanada ou, simplesmente, em casa, onde prefere ler a sua Máxima, dê rédea solta à sua criatividade e surpreenda-nos!

Como participar

Participar é simples. Basta encontrar (ou criar) o cenário ideal para fotografar a sua Máxima e publicar a fotografia na sua conta do Instagram (não se esqueça de tornar a conta pública durante o passatempo). Adicione a hashtag #veraomaxima e siga a conta da @maximarevista. Fácil!

Para cada uma das três edições de verão – julho, agosto e setembro – vamos selecionar uma fotografia vencedora, que vai ganhar um fim de semana para duas pessoas e será publicada na nossa conta de Instagram.

Coloque o seu smartphone a postos para participar neste passatempo de verão!

Atenção: Só é válida uma participação por conta de Instagram por mês.

O prémio que pode ser seu

Cada vencedor vai ganhar duas noites de alojamento em quarto duplo para duas pessoas no Hotel SANA Silver Coast , nas Caldas da Rainha.

A oferta inclui pequeno-almoço buffet e tem a validade de três meses, com possibilidade de marcação ao fim de semana ou durante a semana, sujeito à disponibilidade do hotel.

O SANA Silver Coast é um Boutique Hotel localizado numa zona perfeita para fazer escapadinhas de verão (a cerca de 50 minutos de Lisboa).

Regulamento do passatempo #veraomaxima

- O passatempo decorre entre 23 de junho e 20 de setembro. A cada mês será atribuído um prémio à fotografia mais inspiradora com a revista Máxima de julho, agosto e setembro.

- De 23 de junho a 19 de julho (Máxima de julho).

- De 20 de julho a 23 de agosto (Máxima de agosto).

- De 24 de agosto a 20 de setembro (Máxima de setembro).

- As fotografias são publicadas sob a sua responsabilidade e devem estar em conformidade com os regulamentos do passatempo. A participação implica a aceitação expressa e sem reservas do regulamento. Neste contexto, informa-se que a Máxima se reserva o direito de rejeitar qualquer fotografia que não cumpra com o regulamento ou que seja inaceitável por qualquer motivo.