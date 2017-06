Por Máxima, 07:00

Na Máxima de julho falamos sobre os benefícios da eletroestimulação e a da experiência que tivemos no Rapid Fit &Well da Expo.



Agora, temos estamos a oferecer um mês de treino (uma sessão por semana) no Rapid Fit & Well da Expo. Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:



Qual é a morada do centro Rapid Fit &Well da Expo?

Envie a sua resposta para: expo@rapidfitwell.pt até dia 15 de julho.

Nota: O prémio será atribuído à resposta correta mais rápida.