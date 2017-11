A peça de teatro ‘Cidade Maravilhosa’ é um solo de humor do ator brasileiro Miguel Thiré que estreou dia 13 de outubro e que estará a ser apresentada, por uma curta temporada, na Tenda do Chapitô em Lisboa. Para se habilitar a ganhar bilhetes duplos para dia 10 de novembro às 22h00 só tem que responder corretamente a esta pergunta: qual é a cidade caricaturizada na peça? A resposta está no vídeo acima.

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 7 de novembro. Os vencedores serão anunciados dia 8 do mesmo mês.