As vencedoras deste passatempo são: Márcia Ferraz, Sofia Messias e Natacha Costa.



A Máxima e a Salsa estão prestes a fazer um update ao seu guarda-roupa. Para oficializar da melhor forma a rentrée, temos para oferecer uma sessão de styling com o João Pombeiro, a decorrer numa loja Salsa em Lisboa + um look da nova coleção da marca (uma parte de cima e uma parte de baixo) para cada uma das três vencedoras.

Consulte o regulamento em baixo e habilite-se a ser uma das três contempladas com o prémio. #salsamaxima #Máxima #salsajeans @salsaofficial

REGULAMENTO DO PASSATEMPO PROMOCIONAL

- Máxima / Salsa – Sessão de Styling com João Pombeiro -

O seguinte regulamento destina-se a regular o passatempo promocional da Máxima em parceria com a Salsa, adiante designado abreviadamente por "Passatempo", promovido pela COFINA MEDIA, S.A. ("COFINA"), em parceria com IRMÃOS VILA NOVA S.A. ("IVN"), detentores da marca "SALSA".

1. Objeto da Ação e Prémio



1. Passatempo tem início a 15 de Setembro de 2017 e decorre até 6 de Outubro de 2017 (inclusive).

2. O presente Passatempo visa premiar 3 (três) participantes com uma sessão de styling com João Pombeiro, a ocorrer no dia 25 de Outubro em Lisboa, numa loja da "SALSA" a designar.

2. Requisitos de Participação



1. Os participantes do presente Passatempo devem ter idade igual ou superior a 18 anos.



2. Cada participante deve ler, concordar e respeitar as condições do regulamento do Passatempo e as regras estabelecidas.



3. Todos os dados indicados pelo participante deverão ser verdadeiros e não pertencentes ou identificadores de terceiros.



4. Ao submeter uma frase, o participante concorda e assume a conformidade com as condições de participação no Passatempo constantes do presente Regulamento.



5. Os participantes não deverão submeter:

a) Qualquer conteúdo ou material que pertença, a qualquer título, a qualquer terceiro;

b) Qualquer informação ou conteúdo que seja ilegal, abusivo, ofensivo, obsceno ou contra os bons costumes;

c) Qualquer informação ou conteúdo com informação privada ou confidencial (incluindo, sem limitação, websites, moradas, e-mails e informação de contacto).



6. Não poderão participar no Passatempo nem consequentemente ser premiados os (i) membros do júri do concurso, (ii) os colabores diretos ou indiretos das Promotoras, (iii) colaboradores, representantes ou agentes de quaisquer outras entidades prestadoras de serviços, agências de publicidade ou promoção que, direta ou indiretamente estejam envolvidas na preparação e desenvolvimento do presente Passatempo, (iii) familiares diretos (pais, irmãos ou filhos) das pessoas incluídas nas alíneas 1 e 2, (iv) cônjuges, unidos de facto ou a coabitar em condições análogas ao casamento, de todas as pessoas incluídas nas alíneas 1, 2 e 3.



7. Poderão ser excluídas quaisquer participações que não respeitem as condições acima mencionadas.



8. A participação implica o fornecimento de e-mail e contato telefónico por parte dos participantes.

3. Forma de Participação



1. Para participar no presente Passatempo é necessário que os participantes ou partilhem na plataforma "Instagram" uma fotografia (sua) de um look baseado em "denim" e acompanhado de uma frase que indique a razão de querer fazer parte deste passatempo promocional ou através do envio da imagem e da frase para o e-mail redaccao@maxima.cofina.pt. A frase deve vir acompanhada com as seguintes referências: @salsaofficial, #salsajeans #salsamaxima, e @maximarevista.



2. A selecção dos vencedores será feita pelos Promotores tendo em conta, e de acordo com critérios estabelecidos pelo júri do Passatempo, maior criatividade e originalidade.

4. Direitos de Autor



1. Os participantes garantem que a(s) frase(s) submetida(s) é/são da sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que uma eventual publicação e exposição dessas frases não infringe quaisquer direitos de autor ou direitos conexos.



2. O participante, ao submeter uma frase ao presente Passatempo aceita e autoriza a respetiva publicação e difusão, quer pela COFINA, quer pela VILANOVA, por tempo indeterminado, em qualquer suporte e para todos os fins que entenderem por convenientes.



3. Ao participar, cada participante: (i) concede às promotoras uma licença gratuita, e exclusiva para reproduzir, publicar e comunicar ao público, por qualquer meio, incluindo em qualquer atividade publicitária ou promocional das suas marcas, bem como para a comunicação do presente passatempo e ações futuras em qualquer suporte, não cabendo ao respetivo autor o direito a reivindicar quaisquer remunerações ou compensações de qualquer índole, (ii) reconhece e aceita que as Promotoras permanecerão sempre exoneradas de qualquer responsabilidade no âmbito de reclamações apresentadas por terceiro(s) que reclamem a autoria da frase submetida, ou a sua livre utilização artística e comercial.

5. Seleção das Frases Premiadas e comunicação



1. As frases serão selecionadas por um júri constituído para o efeito pelas Promotoras, no dia seguinte ao último dia em que é permitido participar nos termos do ponto 1.

2. O júri será composto por 4 (quatro) elementos, de ambas as entidades Promotoras (COFINA e IVN);

3. O júri selecionará um total de 20 (vinte) frases para serem premiadas.

4. A avaliação de todas as frases submetidas será feita de acordo com critérios estabelecidos pelo júri, não sendo a decisão do júri suscetível de recurso ou reclamação.

5. Os 3 (três) vencedores serão anunciados até ao dia 9 de Outubro de 2017 no website www.maxima.pt

6. Se, num prazo de 7 (sete) dias úteis a contar da data mencionada no ponto anterior, as Promotoras não obtiverem qualquer resposta por parte dos vencedores, por motivos a ele imputáveis, os mesmos perderão o direito ao prémio.

6. Dados Pessoais



1. Os dados pessoais que forem recolhidos no âmbito do Passatempo serão tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.



2. As Promotoras garantem a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes.



3. Caso os participantes pretendam vir a ter acesso aos seus dados ou desejem que os mesmos sejam retificados, alterados ou eliminados, deverão dirigir-se por escrito para o seguinte endereço de correio eletrónico: redaccao@maxima.cofina.pt

7. Isenção de Responsabilidade das Promotoras



1. A COFINA e/ou a VILANOVA não se responsabilizam pelo conteúdo das frases enviadas ao abrigo deste Passatempo, pelo que todas e quaisquer situações de usurpação e uso indevido serão imputáveis ao participante, que será exclusivamente responsável nos termos gerais de direito.



2. Em nenhuma circunstância poderão ser imputadas responsabilidades às Promotoras por registos perdidos, atrasados, mal endereçados, danificados, inválidos, extraviados ou corrompidos, por motivos que não lhe sejam imputáveis. As Promotoras consideram-se igualmente alheia a qualquer acontecimento de força maior (tais como greves), que possa condicionar ou afetar o gozo e/ou usufruto, total ou parcial, de qualquer dos prémios atribuídos. As Promotoras declinam toda e qualquer responsabilidade caso se verifique qualquer dos casos acima mencionados.



3. Caso este Passatempo não se possa realizar, quer seja pela ocorrência de fraudes detetadas no mesmo, erros técnicos, ou qualquer outro motivo que ultrapasse o controlo das Promotoras e que afete o normal decorrer do Passatempo, as Promotoras reserva-se o direito de cancelar, modificar e/ou suspender a realização do Passatempo.

8. Outras Disposições



1. A participação neste passatempo pressupõe a plena e total aceitação de todas e quaisquer regras do Regulamento do Passatempo e da decisão soberana do Júri.



2. Caberá às Promotoras analisar e decidir acerca de qualquer omissão ou dúvida de interpretação que, em qualquer momento, se verifique em relação ao disposto no presente Regulamento.



3. As Promotoras reservam-se ao direito de: (i) excluir as participações que violem o espírito do passatempo, (ii) de não considerar as participações que não preencham os requisitos previstos neste regulamento ou que considere fraudulentas, independentemente de quaisquer obrigações de comunicar aos participantes a desclassificação, (iii) não considerar o trabalho de um participante que aborde, direta ou indiretamente, temas relacionados com xenofobia, homofobia, consumo de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, qualquer tipo de violência, ou que contenha linguagem que, considerado o contexto, considere imprópria sem ter que justificar a sua decisão, (iv) alterar os termos deste regulamento. Reserva-se ainda o direito de terminar, alterar, encurtar ou prolongar o Passatempo, qualquer que seja a causa, sem que tal confira o direito de exigir qualquer indemnização aos participantes.



4. É proibida a participação no Passatempo para fins contrários à lei, que suponham um abuso de direito, prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito reconhecido legalmente.



5. A COFINA e a IVN reservam-se ao direito de excluir do presente passatempo todos os participantes que, deliberadamente, tentem viciar as regras ou que pratiquem comportamentos ilícitos e que lesem os objetivos prosseguidos pelo presente passatempo.



6. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelas Promotoras, sendo as respetivas decisões finais, não havendo lugar a recurso das mesmas.