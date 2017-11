Por Máxima, 15:49

Baseado no best-seller do New York Times, Wonder (Encantador) é um filme sobre a história inspiradora de August Pullman, um rapaz que nasceu com uma deformidade facial e que foi protegido e isolado das crianças da sua idade. Quando entra pela primeira vez numa escola pública para começar as aulas do 5.º ano, o seu maior sonho é que os colegas de turma o aceitem.

Realizado por Stephen Chbosky (produtor do filme As Vantagens de Ser Invisível) e com as participações de Julia Roberts, Jacob Tremblay e Owen Wilson, esta é uma história para toda a família.

A Máxima tem 20 convites duplos para oferecer, 10 para Lisboa e 10 para o Porto. A antestreia em Lisboa realizar-se-á a 5 de dezembro, às 21h30, nas Amoreiras e a do Porto está agendada para 6 de dezembro, às 21h30, no GaiaShopping.

Para participar, tem apenas de responder a esta pergunta: como se chama a atriz que interpreta a mãe de August Pullman?

Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até ao dia 8 de dezembro.