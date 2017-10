Por Máxima, 31.08.2017

A antestreia do filme Una - Uma Negra Sedução decorre no dia 6 de setembro em Lisboa (Cinemas UCI - El Corte Inglés - Sala 9) e no Porto (Alameda Shop e Spot - Sala 1) às 21h30. Temos 10 convites duplos para oferecer, destinados a cada uma das sessões. Para se habilitar a ganhar responda corretamente: como se chama a irmã da atriz que protagoniza o filme?